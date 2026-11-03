Администрацию Белинского заставили привести в порядок дорогу

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Администрацию Белинского заставили привести в порядок дорогу
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В городе Белинском после вмешательства прокуратуры привели в порядок автомобильную дорогу в Западном переулке.

В надзорный орган с жалобой на ее состояние обратилась местная жительница.

Администрацию Белинского заставили привести в порядок дорогу

Проверка показала: на проезжей части есть выбоины, колеи, застои воды.

«Состояние дорожного полотна не позволяло в любое время года беспрепятственно осуществлять проезд к жилому дому заявительницы, воспитывающей ребенка-инвалида», - сообщили в Пензенской областной прокуратуре.

Прокурор внес представление главе администрации Белинского. После этого муниципалитет организовал отсыпку дороги и грейдирование.

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