Администрацию Белинского заставили привести в порядок дорогу

В городе Белинском после вмешательства прокуратуры привели в порядок автомобильную дорогу в Западном переулке.

В надзорный орган с жалобой на ее состояние обратилась местная жительница.

Проверка показала: на проезжей части есть выбоины, колеи, застои воды.

«Состояние дорожного полотна не позволяло в любое время года беспрепятственно осуществлять проезд к жилому дому заявительницы, воспитывающей ребенка-инвалида», - сообщили в Пензенской областной прокуратуре.

Прокурор внес представление главе администрации Белинского. После этого муниципалитет организовал отсыпку дороги и грейдирование.