Пензячка засудила соседей из-за сломанного смесителя

Жительнице Пензы присудили значительную сумму после затопления ее квартиры. Причиной ЧП стал сломанный смеситель в ванной комнате у соседей сверху.

Все случилось 1 декабря 2025 года на улице 8 Марта. Вода повредила потолки, стены, пол, двери в коридоре и ванной.

Женщина подала иск с требованием взыскать с соседей стоимость ремонта электропроводки, а также возместить судебные издержки. Ленинский районный суд Пензы встал на ее сторону - виновников залива квартиры обязали выплатить более 230 000 рублей.

Ответчики подали апелляцию, ее оставили без удовлетворения.

«Судебная коллегия по гражданским делам согласилась с выводами о наличии вины ответчика в произошедшем заливе и возникшем у истца ущербе», - сообщили в Пензенском областном суде.