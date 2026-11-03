Пензячка засудила соседей из-за сломанного смесителя

Из жизни

Пензячка засудила соседей из-за сломанного смесителя
Печать
Max

Жительнице Пензы присудили значительную сумму после затопления ее квартиры. Причиной ЧП стал сломанный смеситель в ванной комнате у соседей сверху.

Все случилось 1 декабря 2025 года на улице 8 Марта. Вода повредила потолки, стены, пол, двери в коридоре и ванной.

Женщина подала иск с требованием взыскать с соседей стоимость ремонта электропроводки, а также возместить судебные издержки. Ленинский районный суд Пензы встал на ее сторону - виновников залива квартиры обязали выплатить более 230 000 рублей.

Ответчики подали апелляцию, ее оставили без удовлетворения.

«Судебная коллегия по гражданским делам согласилась с выводами о наличии вины ответчика в произошедшем заливе и возникшем у истца ущербе», - сообщили в Пензенском областном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
потом квартира суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!