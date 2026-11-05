В Пензенском зоопарке поселился новый питомец по кличке Хамер

В Пензенском зоопарке поселился новый питомец - канадский волк по кличке Хамер. Об этом в учреждении рассказали в четверг, 5 ноября.

Животное привезли из Нижегородского зоопарка «Лимпопо».

«Хамер уже успешно прошел карантин, освоился и теперь с любопытством изучает свой дом. Он радуется соседям, да и соседи от новичка в полном восторге», - отметили в зоопарке, уточнив, что Хамер успел подружиться с волчицей Марьяной.

В апреле из того же «Лимпопо» в Пензу приехали азиатская кошка и сервал Викинг. Примерно тогда же в зоопарке появились два лебедя, черный и белый.

Кроме того, весной в зоопарк вернулся ягуар Азар. Он на время переезжал в Нижний Новгород, чтобы составить пару черной пантере Наоми.