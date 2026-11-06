Камешкирец отдал 420 000 рублей, чтобы сохранить автомобиль

Житель Камешкирского района игнорировал уплату штрафов за лихачество на дорогах, налогов и кредитов и задолжал более 420 000 рублей.

В отношении мужчины возбудили исполнительное производство, но он не принимал никаких мер к тому, чтобы выполнить обязательства.

«Такая беспечность обошлась ему дорого, и точкой невозврата стал визит судебного пристава-исполнителя прямо к воротам его дома. Взгляд сотрудника службы тут же выхватил из пейзажа припаркованный автомобиль - главное сокровище и, как оказалось, главную уязвимость должника», - рассказали в УФССП по Пензенской области.

На иномарку сразу наложили арест, нависла угроза продажи машины с молотка. И это заставило камешкирца изменить отношение к долгам.

«Страх потери оказался сильнее апатии: не дожидаясь утра, он сам примчался в отделение судебных приставов, в руках он сжимал квитанции», - сообщили в ведомстве.

В итоге долг был полностью погашен, а иномарка осталась в гараже мужчины.