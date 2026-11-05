Обманутой мошенниками кузнечанке вернули деньги

В Кузнецком районе помогли многодетной матери, которую обманули мошенники.

В сентябре прошлого года телефонные аферисты убедили женщину под видом уплаты налога от инвестирования перевести на подконтрольные им счета более 250 000 рублей.

Позднее по данному факту возбудили уголовное дело. Удалось установить личности дропперов: ими оказались жители Воронежской области, Республики Татарстан и Краснодарского края.

Прокуратура Кузнецкого района обратилась в суд с требованием взыскать с них переведенные на счета суммы и проценты за пользование чужими деньгами.

«Благодаря вмешательству надзорного ведомства заявительнице возвращено более 268 000 рублей», - отметили в региональной прокуратуре.