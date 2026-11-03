В Сосновоборске инвалид не получал жизненно необходимый препарат

Житель Сосновоборска, страдающий тяжелым кардиологическим заболеванием, получил жизненно необходимое лекарство только после вмешательства прокуратуры.

Жизненно необходимый препарат должны были предоставлять мужчине бесплатно в рамках социальной поддержки. Тем не менее в 2026 году соответствующие рецепты ему не выписывали.

Чтобы курс приема не прервался, сосновоборцу пришлось покупать лекарство за свой счет. В итоге он потратил 23 400 рублей.

После проверки надзорное ведомство подало иск о возмещении понесенных расходов.

Заявленные требования удовлетворены, денежные средства перечислены инвалиду, сообщили в областной прокуратуре.