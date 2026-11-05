Риск лишиться иномарки заставил пензенца погасить долги

Пензенец погасил долги по просроченным штрафам ГИБДД и кредитам, чтобы не остаться без машины. За ним числилось больше 500 000 рублей.

В рамках розыска имущества пристав отправил официальный запрос в Госавтоинспекцию. Выяснилось, что горожанин владеет Skoda Rapid.

Чтобы должник не успел спрятать машину, на регистрационные действия сразу наложили строгий запрет. Потом пристав-исполнитель потребовал предоставить иномарку для описи и ареста.

Пензенец осознал, что может остаться без транспорта, в кратчайший срок погасил весь долг целиком и уплатил исполнительский сбор, сообщили в региональном УФССП.

Ранее житель Бессоновского района рассчитался с долгами по алиментам ради возвращения iPhone 17.