Онколог назвал симптомы, которые нельзя списать на простуду

Рак легких остается одной из самых смертельных патологий в России не из-за неизлечимости, а по причине поздней диагностики. Торакальный онколог областного онкодиспансера Алексей Новичков назвал симптомы, которые ошибочно принимают за затянувшуюся простуду.

Первый - слишком долгий кашель. При ОРВИ он проходит за 5-7 дней, а если продолжается 3 недели и меняет характер (с сухого на влажный и наоборот), пора записываться к врачу. Красный флаг - появление кровяных прожилок в мокроте.

Второй тревожный сигнал - одышка при привычной нагрузке. Медлить с проверкой нельзя: вероятно, опухоль перекрывает просвет бронха.

Третий повод для беспокойства - боль в груди, плече или спине, не связанная с движением туловища. В этом главное отличие от невралгии. А отдача в плечо не всегда оказывается признаком пневмонии либо инфаркта: так же проявляет себя и новообразование в верхней доле легкого.

Нередко без внимания оставляют осиплость или хрипоту голоса - частые спутники ларингита и ангины. Если заболевание прошло, а искажения остались несмотря на полоскания, необходимо проверить легкие.

Кроме того, раковые клетки потребляют колоссальный объем энергии, так что при потере веса без диет и спортзала нужно как можно быстрее идти на осмотр к онкологу. Поводом для визита должна стать и постоянная слабость, даже сразу после сна.

Наконец, если к вечеру температура тела регулярно поднимается до 37,2-37,5 °C без признаков насморка, это может быть раковая интоксикация.

«Ранняя диагностика спасает жизни. На I стадии рак легких излечим в большинстве случаев. Не списывайте сигналы своего тела на усталость и погоду», - цитирует специалиста областной минздрав.