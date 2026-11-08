Специалисты раскрыли источники угроз за пределами интернета

Киберугрозы таятся не только в интернете, рассылках с вредоносными вложениями и мошеннических звонках. Столкнуться с ними можно и за пределами цифрового пространства, предупреждает канал «Вестник киберполиции».

Специалисты УБК МВД России назвали рискованные источники, о которых мало кто задумывается.

Первый - зараженные физические носители (внешние жесткие диски или флешки). Как правило, мошенники «забывают» их в общественных местах. При подключении к устройству система блокируется, а личные данные утекают неизвестно куда.

Чтобы этого не произошло, не нужно подбирать посторонние гаджеты. Для собственной защиты следует отключить автозапуск, регулярно обновлять антивирус и проводить тестирование.

Второй источник угрозы, поддельные QR-коды, также попадаются в публичных местах. Распознать их можно по способу наклеивания - вкривь или поверх другого рисунка. При сканировании происходит переход на фишинговый сайт либо поддельный платежный ресурс.

Метод безопасности только один - не пользоваться сомнительным кодом и пропустить его через приложение с проверкой ссылок.

Те же правила относятся к общественному Wi-Fi: открытые сети могут оказаться поддельными. Если название кажется подозрительным, лучше не подключаться без уточнения у сотрудников заведения.

Весьма небезопасен и уязвимый Bluetooth, через который также открывается доступ к личным данным. Нельзя держать его включенным, когда нет такой необходимости, одобрять сторонние соединения и оставлять ставшие ненужными устройства в списке.

Вживую аферисты нередко практикуют так называемый плечевой серфинг. Они подсматривают ПИН-коды, пароли и т. п. в транспорте, кафе и у банкоматов. Для защиты следует скрывать вводимые данные, не заходить в важные сервисы на людях, настроить блокировку экрана и сложные пароли.