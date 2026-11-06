Пензенцу, ставшему инвалидом на работе, присудили крупную сумму

В Пензе в пользу подсобного рабочего, упавшего с высоты, взыскали компенсацию морального вреда.
Несчастный случай имел место 3 марта прошлого года. Мужчина, трудившийся на юридическое лицо, упал с высоты 5 метров и получил травмы, нанесшие тяжкий вред его здоровью. Он долго лечился и стал инвалидом III группы.
При проверке выяснилось, что до пострадавшего не довели требования охраны труда, не было у него и стажировки.
Сам мужчина не нарушал никаких правил и упал не по собственной вине - именно работодатель не обеспечил безопасные условия труда.
С учетом всего этого с ответчика взыскали 250 000 рублей, сообщили в Октябрьском районном суде.