Пензенцу, ставшему инвалидом на работе, присудили крупную сумму

В Пензе в пользу подсобного рабочего, упавшего с высоты, взыскали компенсацию морального вреда.

Несчастный случай имел место 3 марта прошлого года. Мужчина, трудившийся на юридическое лицо, упал с высоты 5 метров и получил травмы, нанесшие тяжкий вред его здоровью. Он долго лечился и стал инвалидом III группы.

При проверке выяснилось, что до пострадавшего не довели требования охраны труда, не было у него и стажировки.

Сам мужчина не нарушал никаких правил и упал не по собственной вине - именно работодатель не обеспечил безопасные условия труда.

С учетом всего этого с ответчика взыскали 250 000 рублей, сообщили в Октябрьском районном суде.