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Из жизни | Жителей улицы Водопьянова оставили без самодельного павильона

31.10.2019|18:46
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На улице Водопьянова недавно отремонтировали дорогу. Ее не расширили до многополосной, но за счет парковки у Митрофановского храма и заездного кармана на конечной маршруток получилось немного разгрузить проезжую часть. Раньше микроавтобусы занимали полосу целиком.

Обозначилась иная проблема: пассажирам не обеспечили защиту от дождя и снега. А ведь павильон прежде стоял.

«Был свой материал полностью. Я позвал товарища, мы вместе сделали тут остановку, железо я поставил, все было, люди заходили туда, столик я сделал», - рассказал мужчина.

Не сравнить, конечно, самодельный павильон с современными городскими, но все же укрытие существовало. А теперь и его не стало: рабочие сломали, когда вырезали заездной карман.

«Бабушка идет с клюшкой, она встала, ей присесть некуда. Хорошо, когда стоит «Газель», она зайдет внутрь, сядет - ребята разрешают. А нет «Газели» - бабушка стоит с клюшкой. Здесь же церковь, ходит очень много старых людей», - отметил местный житель.

Журналисты «Службы 11» постараются выяснить, намерены ли городские власти установить павильон, ведь в прошлом этот остановочный пункт игнорировали.

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Гость|31.10.2019 19:23|

маршрутки водятлы ставят так что две машины не разъежаются это летом

Гость|31.10.2019 19:30|

penzainform.ru писал(a):

Здесь же церковь, ходит очень много старых людей», - отметил местный житель
РПЦ пусть подкинет деньжат на тёплую остановку для прихожан.

Имя: Гость
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