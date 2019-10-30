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Из жизни | В подъезде пензенской многоэтажки поселился бывший заключенный

30.10.2019|19:09
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Закуток под лестницей в подъезде - пока единственный приют для Михаила Владимировича. Инвалид первой группы живет там несколько дней. После освобождения из тюрьмы ему идти некуда.

До преступления он имел домишко в Даниловке Лопатинского района, купленный у соседки. Та его пустила на слом в отсутствие хозяина.

«Соседка говорит мне: «Я тебя пускала на время». Документов на этот дом нет, а ей отдавал 15 тысяч», - рассказал мужчина.

Сестра, Светлана Владимировна, добивалась досрочного освобождения брата, радовалась, что тот вернется домой. Каково же было удивление, когда ей сказали: Михаил стал бомжем, видели его в Пензе.

«Он стоял в универсаме, просил подаяние. Нам сообщили об этом, мы позвонили в соцзащиту, и они говорят: «Давайте его отправим в наркологию, а мы будем заниматься, куда его определить». Посадили в скорую помощь и отправили в наркологию», - сообщила женщина.

Но там не приняли человека совершенно трезвого. И начались многоступенчатые поиски приюта.

Журналисты обзвонили все возможные ведомства. В городе органы соцзащиты не смогли никуда пристроить мужчину с пропиской в Лопатинском районе. На родине тоже не знают, что с ним сделать, - нет специальных учреждений. В районном управлении соцзащиты настаивают на роли городского отдела.

Михаила пристроили бы в дом ночного пребывания, только он сам себя не обслуживает, а сиделок там нет. Сестра к себе не берет: у нее трое детей. Лучшим вариантом оказался матрас под лестницей.

Прописка в районе при фактическом отсутствии жилья оказалась серьезным препятствием, но поиск решения продолжается.

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Гость|30.10.2019 19:38|

И где все стебушиеся умники?

Гость|30.10.2019 19:43|

Ну так Львова-Белова, как бы, получает финансирование на таких людей. В квартал Луи его треба поместить.

Гость|30.10.2019 19:49|

Гость писал(a):

В квартал Луи его треба поместить.
Не для всяких бездомных его строили. Вдруг завтра опять очередной чемпионат? Где прикажешь перуанцев размещать?

Гость|30.10.2019 19:52|

Пустить его на мыло.

Гость|30.10.2019 20:01|

За что сидел Михаил? Если по почетным статьям сидел то Воры из Общака должны ему отстегивать.

Гость|30.10.2019 20:06|

Гость писал(a):

В квартал Луи его треба поместить.
Квартал Луи показушный,жополизный... На них гранты и щипят

Гость|30.10.2019 20:14|

Гость писал(a):

Воры из Общака должны ему отстегивать.
Гость писал(a):
В квартал Луи его треба поместить.
Гость писал(a):
Пустить его на мыло.
Почему мне стыдно?

Гость|30.10.2019 20:21|

Не грантовый пассажир?

Гость|30.10.2019 20:30|

Вот жильцам то радость.

Гость|30.10.2019 20:45|

Гость писал(a):

Почему мне стыдно?
Потому что рано тебе Белое Перо на фильму. Ты ещё не отпраздновал свою шестнадцатую весну.

Имя: Гость
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