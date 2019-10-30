30.10.2019 | 19:09

Закуток под лестницей в подъезде - пока единственный приют для Михаила Владимировича. Инвалид первой группы живет там несколько дней. После освобождения из тюрьмы ему идти некуда.

До преступления он имел домишко в Даниловке Лопатинского района, купленный у соседки. Та его пустила на слом в отсутствие хозяина.

«Соседка говорит мне: «Я тебя пускала на время». Документов на этот дом нет, а ей отдавал 15 тысяч», - рассказал мужчина.

Сестра, Светлана Владимировна, добивалась досрочного освобождения брата, радовалась, что тот вернется домой. Каково же было удивление, когда ей сказали: Михаил стал бомжем, видели его в Пензе.

«Он стоял в универсаме, просил подаяние. Нам сообщили об этом, мы позвонили в соцзащиту, и они говорят: «Давайте его отправим в наркологию, а мы будем заниматься, куда его определить». Посадили в скорую помощь и отправили в наркологию», - сообщила женщина.

Но там не приняли человека совершенно трезвого. И начались многоступенчатые поиски приюта.

Журналисты обзвонили все возможные ведомства. В городе органы соцзащиты не смогли никуда пристроить мужчину с пропиской в Лопатинском районе. На родине тоже не знают, что с ним сделать, - нет специальных учреждений. В районном управлении соцзащиты настаивают на роли городского отдела.

Михаила пристроили бы в дом ночного пребывания, только он сам себя не обслуживает, а сиделок там нет. Сестра к себе не берет: у нее трое детей. Лучшим вариантом оказался матрас под лестницей.

Прописка в районе при фактическом отсутствии жилья оказалась серьезным препятствием, но поиск решения продолжается.