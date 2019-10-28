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Из жизни | Клумбы у здания мэрии Пензы заросли грибами

28.10.2019|17:27
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У городской администрации расплодились грибы. Да так много, что можно на всю зиму запасов наделать. Рабочие «Зеленого хозяйства» безжалостно выдергивают их с клумб - тихая охота специалистов не привлекает. Коричневые шляпки не вписываются в композицию и выбиваются из стройных рядов декоративных растений.

Съедобны ли эти грибы? Мнения разделились.

«Я не знаю, поганка какая-нибудь, не разбираюсь в них», - призналась горожанка.

«Похоже на опенок», - заметила жительница Пензы.

«Я знаю только мухоморы, больше ничего», - отметил мужчина.

«Это поганка, ложные опята», - объяснила прохожая.

Женщина, оказавшаяся гостьей из района области, пояснила свою точку зрения.

«Они серые изнутри, а у съедобных розовые», - сообщила она.

Еще один прохожий за кадром рассказал, что употребляет подобные грибы. Это рядовка скученная, относится к условно съедобным. Впрочем, никто не рекомендует есть то, что выросло в городе.

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Гость|28.10.2019 19:09|

А при СССР часто после дождей в городе на газонах и скверах часто попадались шампиньоны.

Имя: Гость
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