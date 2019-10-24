24.10.2019 | 13:15

У небольших объектов в сквере Славы было другое функциональное назначение - не для хранения мешков и ведер их создавали. Но поскольку в исходных целях они не используются, что весьма радует, то специалисты «Зеленого хозяйства» приспособили их для хранения рабочих инструментов.

На самом деле сооружения имеют отношение к гражданской обороне. Александр Константинович кое-что помнит из своего детства.

«В нашем доме есть бомбоубежище. Я так думаю, тут выход из этого бомбоубежища или вентиляционная шахта на случай разрушения. Мы мальчишками туда лазили, там дальше галерея метров 50. Не прошли туда - наткнулись на дверь металлическую со штурвалом», - рассказал он.

Будка - завершающий элемент аварийного выхода, его верхняя часть (оголовок). Убежища гражданской обороны строились в прошлом веке повсеместно для защиты людей от оружия массового поражения.

Судя по состоянию оголовков, сами объекты пребывают в таком же запущенном состоянии.

«Подальше еще один был. Провалился, что ли? Или закопали? Но подходы там есть к каждому дому. Требования, наверное, раньше такие были, чтобы в бомбоубежище были входы из каждого дома и выходы из него», - добавил горожанин.

Сохранившиеся оголовки специалисты подкрашивают, но не ремонтируют. У одного разъехались и частично провалились плиты. Входы надежно замурованы.