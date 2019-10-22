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Из жизни | Ликвидация старых деревьев на Рахманинова, 32, породила скандал

22.10.2019|12:33
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Вдвое меньше станет сушилка во дворе Рахманинова, 32. Этот факт никого не огорчил. Зато ликвидация двух старых деревьев вызвала возмущение. Местная жительница Наталья сообщила в полицию.

«Чтобы было неповадно спиливать взрослые деревья! В нашем квадрате ни одного дерева не осталось», - пояснила она.

Тополя находятся на территории ТСЖ «Топаз». Два года назад по решению общего собрания кронировали восемь деревьев.

«Мы граждане законопослушные, обращались во все нужные инстанции: «Зеленхоз», управление ЖКХ, МЧС, в администрацию района. Сообщали о намерениях провести такую операцию. Все заинтересованные службы были в курсе», - рассказал управляющий ТСЖ Виктор Иванович.

В течение двух лет пара тополей погибла. Мертвым деревьям незачем стоять во дворе, где и так мало места.

«У нас было проведено собрание касательно уменьшения объема общедомовой сушилки. Деревья мы убираем для того, чтобы расширить площадь автостоянки. Решение общего собрания по данному вопросу есть: 90 с лишним процентов жителей проголосовали за», - добавил управляющий.

Судя по протоколам, все жильцы многоэтажки в курсе происходящего и планов на будущее. На свободный участок удастся загнать несколько машин, которые сейчас ставят на внутриквартальной дороге. Еще выкроили пятачок, куда зимой будут сбрасывать снег.

Но Наталья не приняла этот факт и вызвала полицейских. Составлена опись всех частей распиленных деревьев, будет проведена проверка.

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