18.10.2019 | 12:57

Вода, которая должна была поступать в дома жителей улицы Компрессорной, полилась во двор строения № 2. Надежда Николаевна утром выглянула в окно и глазам не поверила: чистая жидкость подступила прямо к крыльцу.

«Прибежали соседи, приехали дедушка с бабушкой, сидели с детьми в доме. Я на босу ногу побежала, у нас тут стояло практически до колен», - рассказала женщина.

Сын Надежды Николаевны едва не опоздал в школу, поскольку не мог выйти из дома не промочив ног.

«Из дома вылезал через окошко, я ему туда ставила стул, потом прыгал через забор. Ехать-то надо учиться», - пояснила пострадавшая.

Мастера выяснили, что линия не частная. К работе приступили не сразу: надо было найти колодец, откачать из него воду и отключить ее.

Она пошла в подвал дома № 8 на Депутатской. Там и своей хватает (сети гнилые), теперь чужая добавилась.

А дом на Компрессорной, 2, лишился забора - его надо было снять ради предстоявших раскопок. А из-за них пострадает новая асфальтированная пешеходная дорожка.