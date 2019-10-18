Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|18 окт 2019|19:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  72.10  |  $  64.64

Из жизни | Прохудившаяся труба на Компрессорной породила массу проблем

18.10.2019|12:57
Печать

Вода, которая должна была поступать в дома жителей улицы Компрессорной, полилась во двор строения № 2. Надежда Николаевна утром выглянула в окно и глазам не поверила: чистая жидкость подступила прямо к крыльцу.

«Прибежали соседи, приехали дедушка с бабушкой, сидели с детьми в доме. Я на босу ногу побежала, у нас тут стояло практически до колен», - рассказала женщина.

Сын Надежды Николаевны едва не опоздал в школу, поскольку не мог выйти из дома не промочив ног.

«Из дома вылезал через окошко, я ему туда ставила стул, потом прыгал через забор. Ехать-то надо учиться», - пояснила пострадавшая.

Мастера выяснили, что линия не частная. К работе приступили не сразу: надо было найти колодец, откачать из него воду и отключить ее.

Она пошла в подвал дома № 8 на Депутатской. Там и своей хватает (сети гнилые), теперь чужая добавилась.

А дом на Компрессорной, 2, лишился забора - его надо было снять ради предстоявших раскопок. А из-за них пострадает новая асфальтированная пешеходная дорожка.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!