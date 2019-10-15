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Из жизни | На улице 8 Марта в Пензе начали обустраивать тротуар

15.10.2019|13:26
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Появление дорожной техники за домом № 15 на улице 8 Марта не могло не взволновать жителей. Еще свежо воспоминание о скандале в 2018 году, когда некий предприниматель решил проложить короткую дорогу к своему объекту между многоэтажкой и забором школы № 12.

«Я так поняла, что там есть магазин, им надо выезд какой-то. В ту сторону элитные дома не дают им проезда, они решили здесь, через муниципальные дома проехать», - рассказывала старшая по дому № 7.

Несмотря на рабочее время, в тот день быстро собралась группа защитников участка. Строительство проезжей части нанесло бы ущерб дому, поскольку по территории проходят все коммуникации. Автомобили, тем более с грузом для магазина, однозначно повлияли бы на состояние сетей.

В администрации вняли гласу народа и пересмотрели проект.

«В настоящее время прорабатывается вопрос подъема к данному магазину по иной территории», - ответили активистам чиновники.

Год с небольшим люди жили спокойно, но звук техники нарушил их мирное существование.

«Я спрашивал. Если будет проезжая часть под окнами, это нехорошо. А тропа - это нормально, нужно: люди и на работу, и обратно тут идут», - отметил пенсионер.

Как выяснили журналисты «Службы 11», начато обустройство тротуара. Он пройдет от основной внутриквартальной дороги на 8 Марта до старой асфальтированной тропинки возле угла многоэтажки.

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