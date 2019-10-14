14.10.2019 | 13:54

Многих приводит в недоумение резкий контраст между цветной плиткой на Октябрьской и разбитым асфальтом на Московской. Ладно бы новое плавно перетекало в старое, но напротив дрожжевого завода очевиден ощутимый перепад по высоте и степени разрушения. За ровной каймой бордюра - дробленые куски материала.

«Честно говоря, если класть плитку, так уж класть нормально. Нет у нас ничего нормального, не знаю почему. Очень жаль. Сейчас начнется зима, потом все растает, начнут колотить весной - плитка будет разбита», - рассудила горожанка.

Разноцветную плитку на Октябрьской стали укладывать летом. Специально с перспективой на возможное строительство театра юного зрителя поблизости. В мэрии отрицают, что покрытие может испортиться, приводя в пример состояние других улиц с подобной плиткой.

«Уже прошедшие две зимы показали, что плитка достаточно износо- и морозостойкая. Те тротуары, что в центральной части города, практически никаких метаморфоз в плане требуемого гарантийного ремонта не претерпели», - пояснил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

В 2019 году в центре города покрывают плиткой около 15 тысяч квадратных метров. Скоро и до разбитого тротуара на Московской дойдет очередь, считают оптимисты.

«Ничего, исправят, я думаю. Надо надеяться на лучшее, а если ждать худшего, у нас в Пензе ничего не будет меняться», - заявила Лидия Александровна.