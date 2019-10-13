13.10.2019 | 13:37

Улица Московская снова приоткрывает недра: на дороге напротив десятого дома образовалась дыра. Глубокая, палка ушла на метр, и до дна было далеко. Отверстие возникло на границе асфальтовой «нашлепки» с основным полотном проезжей части. Оно, кстати, все в заплатках, разрезах, трещинах.

«Этим летом очень часто перекапывали, вот сверху донизу. Следы этих перекопок остаются. Я просто работаю здесь, каждый день вижу эту дорогу и что на ней делают», - рассказала горожанка по имени Ольга.

Где-то в глубине исторического центра, говорят историки, вьются таинственные подземные ходы. Но они о себе не напоминают. Чаще возникают провалы, связанные с коммунальными шахтами.

В конце августа рядом с драматическим театром обозначилось солидных размеров отверстие. Гранитные плитки оказались крепкими: упали в дыру, но не разбились.

«Приличная глубина. Если ребенок пойдет, он может упасть туда. Если с нашей комплекцией сюда встанет, то может и плита упасть», - сделал предположение решивший измерить глубину провала Орхан.

Осыпается материал рядом с коммунальными камерами: его размывает водой. Жидкость из теплотрассы может приподнять целый пласт, такое было летом.

Разумеется, на том месте тоже проводили раскопки - и до августовской утечки, и когда ее устраняли. В июле на Московской асфальт размывало канализационной жидкостью.

Примеров множество, часто приходится коммунальщикам внедряться в полотно дороги. Вот почему оно выглядит как лоскутное одеяло и периодически приоткрывает окна в проблемный подземный мир.