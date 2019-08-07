07.08.2019 | 14:57

Решить сразу две проблемы разом предлагает Эльвира Николаевна - обеспечить безопасность молодежи и создать парковочные места в исторической части Пензы, где одну полосу дороги занимают машины. Речь про улицу Свердлова, на которой с одной стороны расположился стадион «Темп», а с другой - техническое здание.

«Здесь раньше был компрессорный цех, отстойник был, оборудование, которое обеспечивало заморозку льда на стадионе «Темп». После того как стадион прекратил свое существование, все это осталось заброшенным. Там ФОК теперь, принадлежащий университету, а эта территория никому не нужна», - рассказала Эльвира Николаевна.

Так быть не должно, не один год чиновникам доказывает активистка.

«Боимся за детей, которые здесь играют сейчас, облюбовали это место. С 2017 года я пытаюсь обращаться, чтобы привели эту территорию в порядок, но - одни отписки, и никому ничего не нужно», - пожаловалась женщина.

По словам Эльвиры Николаевны, у нее скопилась пачка ответов чиновников.

«К 2017 году обещали, к июлю, все здесь привести в порядок», - отметила горожанка.

Но на воротах вместо замка - провода. В ограде есть прорехи.

«Один из входов - тропинка протоптанная, здесь идет интенсивная жизнь. А мне прислали ответ на электронную почту, что здесь охраняется все, что доступа нет, поскольку все находится под замками и стоит забор», - сообщила Эльвира Николаевна.

Сама активистка там прежде не раз бывала и помнит территорию иной - убранной, без деревьев и кустов.

«Раньше, в лучшие времена, здесь стадион «Темп» организовал каток. Зимой здесь машина заливала лед, очень был качественный лед, стояли теплушки. Люди приезжали со всего города, чтобы покататься. Было освещение», - пояснила пензячка.

Несколько лет назад провода срезали, металл вывезли, территорию забросили, она быстро заросла. Ее можно было бы использовать как парковку, доказывает активистка. Тогда и молодежь не забиралась бы в полуразрушенное здание, и автомобили не занимали бы проезжую часть.