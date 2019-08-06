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Из жизни | Пензячка защитила деревья во дворе на улице Кижеватова

06.08.2019|14:00
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Грудью встала на защиту зеленых насаждений Вера Ивановна, когда внезапно обнаружила, что во дворе ее дома № 17 на Кижеватова выкопали траншею от колодца к соседнему нежилому строению.

«Шла я в магазин, увидела - ломают у нас сушилку. Я говорю: «Что вы такое тут делаете?» - «Мы здесь будет прокладывать трубы». Я говорю: «Деревья не трогайте!» - «А нам деревья будут мешать, мы будем здесь рыть». Они взяли и начали их рубить», - рассказала Вера Ивановна.

Активистка позвонила в полицию и в районную администрацию, откуда приехал чиновник.

«Но как-то ни туда ни сюда - ничего не могут сказать. Приезжает департамент, спрашивает у старшей, кто ей разрешил, кто она такая. Она приносит документ, а я им говорю: «Посмотрите, у нее двух третей-то нет, она не старшая!» - сообщила женщина.

Оказалось, что хотели провести трубы от колодца, который соединен с многоэтажкой, чего, по словам Веры Ивановны, делать нельзя.

«У нас уже забивалось, чистили, нам вторично не надо, а это еще к нам подключаться будут? Мы уже узнали у специалистов, они сказали, что эти трубы рассчитаны только на нас и другие никогда не должны подключаться», - отметила Вера Ивановна.

В итоге работы пришлось свернуть, траншею закопать. Правда, в результате два дерева все-таки пострадали - их успели спилить.

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