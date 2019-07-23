23.07.2019 | 13:45

«Конечно, снесли бы! А то что - половина падает и падает, а эта сторона хорошая», - отметила пенсионерка.

Полуразрушенный дом на Ударной, 35, пугает жителей соседних зданий по многим причинам. Во-первых, он продолжает рассыпаться. Хоть и огорожен, но все равно людям страшновато - вылетит какая-нибудь балка за пределы забора. Во-вторых, у профлиста, где удачно упало дерево, возникла точка сбора разных странных личностей.

«Да полно сидят здесь бывает. Пройдем - не трогают нас, в темное время не ходим», - поделилась женщина.

«Это все зависит от нас самих. Мусорные мешочки несут, не доносят - и под кустик положат. Это от нас от самих же», - заключила пензячка.

Один из прохожих вспомнил, что рядом с новой свалкой раньше была клумба, за ней в прошлом веке ухаживали коммунальщики. Территория славилась чистотой, сваленные деревья не лежали месяцами.

Теперь же там запустение - и время будто застыло. Все ждут, когда снесут дом, а вместе с ним исчезнет и помойка.