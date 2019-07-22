22.07.2019 | 14:16

«Мне кажется, это более надежно, чем асфальт», - заключила горожанка.

Так многие отзываются о тротуарной плитке. Аккуратные пешеходные дорожки украсили улицы Пензы, в основном в центре. Покрытие кажется крепким.

Хуже выглядит материал, уложенный довольно давно в сквере на Суворова, перед зданием, где располагаются жилищная инспекция, областное министерство труда и соцзащиты. На одной из аллей плитки хаотично вздыбились. Некоторые выбились из ряда. Покрытие кое-где вздулось.

«Поднялась - значит, что-то мешает ей, вода или что-то», - предположила пенсионерка.

Старожил улицы Суворова многое помнит, например, те времена, когда здание отделения по вопросам миграции использовалось в качестве помывочного заведения. А вот появление зоны отдыха по соседству не отложилось в памяти.

«Баню я помню, а скверик не помню», - рассказала Екатерина Германовна.

Зеленый уголок действительно давний, плитка служит лет десять, не меньше. Проплешины еще не появились, но все предпосылки к этому есть: почва начала отторгать тротуарный материал.