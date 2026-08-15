В школах и детсадах пройдут антитеррористические учения

Учеба

В школах и детсадах пройдут антитеррористические учения
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В российских образовательных учреждениях во вторник и среду, 18 и 19 августа, пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

Речь идет не только о школах, но и о детских садах.

«Практическую готовность педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны проверят в ходе всероссийского учения. В этом году в нем впервые участвуют и дошкольные образовательные организации», - сообщил первый заместитель главы Минпросвещения России Александр Бугаев.

По его словам, участники учения отработают комплексный сценарий действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей, а также атаке БПЛА.

В российских школах перед началом учебного года традиционно проводят плановую масштабную тренировку, во время которой отрабатывается взаимодействие педагогов, всех силовых и экстренных служб при возникновении чрезвычайной ситуации.

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