В Пензе в школах со второй сменой снижается число учеников

Учеба

В Пензе в школах со второй сменой снижается число учеников
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В 15 школах Пензы процесс обучения по-прежнему организован в две смены, однако численность детей в данных учреждениях снижается, заявил начальник управления образования Юрий Каленов на заседании гордумы в четверг, 13 августа.

Таким образом, есть вероятность, что и эти школы в будущем перейдут на работу в одну смену.

Улучшению ситуации способствует строительство новых учебных заведений, отметил Юрий Каленов.

К примеру, за счет открытия двух учреждений в Дальнем Арбекове ожидается снижение числа учеников в школах № 78 и 79. Тогда занятия здесь смогут проводить в одну смену.

Вопрос с переполненностью арбековских школ долгое время считался одним из самых острых в Пензе. В этой связи на второй план отходила проблема жителей расстраивающегося Тепличного. Родители неоднократно жаловались на вторую смену в школе № 75/62 из-за нехватки мест.

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