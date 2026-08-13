В Пензе решили проблему с нехваткой педагогов начальных классов

В Пензе все школы прошли приемку и сейчас получают справки готовности к учебному году. Об этом на заседании гордумы в четверг, 13 августа, сообщил начальник управления образования Юрий Каленов.

По его словам, те замечания, которые учреждения получили во время проверок в июне, устранены.

Что касается нехватки учителей, то полностью решена проблема с педагогами начального звена - потребность закрыта.

«У нас ежегодно растет число молодых учителей, приходящих на работу в школу. Если в 2023-м таких было порядка 90, то в 2024-м - 100, в 2025-м - 170», - отметил Юрий Каленов.

С 1 сентября 2026 года в школах Пензы начнут трудиться более 100 молодых педагогов, сообщил ранее глава города Олег Денисов. Это местные выпускники, которые познакомились с коллективами во время стажировки.