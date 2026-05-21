В Рособрнадзоре ответили на главные вопросы в преддверии ЕГЭ

В четверг, 21 мая, Рособрнадзор обнародовал ответы руководителя ведомства Анзора Музаева на главные вопросы, которые задают будущие выпускники, родители и учителя в преддверии единого государственного экзамена.

Анзор Музаев сообщил: информация, что в этом году разрешат пересдавать 3 предмета ЕГЭ, не соответствует реальности. «Действует норма, данная Президентом РФ: 1 предмет по выбору для пересдачи (8 и 9 июля). Пересдать обязательные русский или математику можно в резервный день», - пояснил он.

Руководитель Рособрнадзора заявил, что в ближайшем будущем не планируется перевод сдачи ЕГЭ по химии, биологии и физике в компьютерный формат (по аналогии с экзаменом по информатике), при несданном ЕГЭ по математике профильного уровня можно при пересдаче сменить уровень на базовый и родители имеют право сами привезти своего ребенка в ППЭ, предупредив учителя.

Еще один популярный вопрос: что делать, если ответ случайно внесен не в ту строку бланка? «В нижней части бланка ответов № 1 предусмотрены поля для записи исправленных ответов на задания с кратким ответом взамен ошибочно записанных», - сообщил Анзор Музаев.

Он напомнил, что участник экзамена может взять с собой лекарства (при необходимости) и бутилированную питьевую воду.

На вопрос, как действовать, если во время ЕГЭ у участника выпала линза или сломались очки, Анзор Музаев ответил так: «Не пытайтесь решить проблему самостоятельно, это может нарушить правила проведения экзамена и помешать другим участникам. Поднимите руку и привлеките внимание организатора, опишите ему ситуацию - он поможет решить проблему».

Ранее стало известно, что в Министерстве образования Пензенской области разработаны рекомендации на случай поступления сигнала об опасности во время ОГЭ или ЕГЭ.