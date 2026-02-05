В спортзале пензенского колледжа впервые за полвека сделали капремонт

В Пензе впервые за полвека капитально отремонтировали спортивный зал в колледже транспортных технологий.

«Заменены электрика, отопление, оштукатурены стены, проведена циклевка полов, обновлен потолок, частично сделан ремонт крыши», - написал в своем телеграм-канале министр образования региона Алексей Фомин.

На ремонт потратили 7 млн рублей. Одну половину суммы выделило Министерство образования Пензенской области, другую - учебное заведение.

Ранее был опубликован полный список школ, гимназий и детских садов, в которых в 2026 году планируют начать капремонт. Это школы в селах Тимирязево Башмаковского района, Канаевка - Городищенского, Пограничное - Колышлейского, Новое Демкино - Малосердобинского, Сканово - Наровчатского, Голицыно - Нижнеломовского, Ширяево - Белинского, Кижеватово - Бессоновского, Богословка - Пензенского. Также в списке значатся школа № 2 поселка Лунино, № 9 - Сердобска, № 14 - Кузнецка и 5 пензенских учебных заведений: школы № 27, 28, 56, гимназии № 13 и «САН».

Кроме того, работы пройдут в 5 детских садах региона: № 3 в Каменке, № 1 в Спасске, № 1 в с. Неверкино, «Росток» в Пачелме и дошкольном учреждении в селе Норовка Нижнеломовского района.