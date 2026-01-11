150 школьников приняли участие в новогоднем бале в драмтеатре

150 школьников приняли участие в новогоднем бале в драмтеатре
В Пензенском драматическом театре имени А. В. Луначарского в 5-й раз прошел благотворительный новогодний бал школьников.

В мероприятии приняли участие 150 старшеклассников из Пензы, Сердобского и Никольского районов. Гостями стали и кадеты, военная выправка которых на балу особенно важна.

Ребята танцевали полонез, вальс «Пламя свечи» и многое другое.

Ко всем композициям, призванным воссоздать атмосферу настоящего праздника, школьники и педагоги долго готовились: репетировали, погружаясь в тонкости классического этикета, шили наряды.

«Бал помогает развивать у молодежи эстетический вкус и активную жизненную позицию. Это важная часть региональной программы по поддержке подрастающего поколения», - отметили в областном министерстве образования.

