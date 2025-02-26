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Учеба

Мошенники предлагают выпускникам легкие пути сдачи ЕГЭ

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Страх перед ЕГЭ или желание набрать высокие баллы могут толкнуть выпускников на попытку купить готовые ответы через интернет. Этим активно пользуются мошенники. Ежегодно старшеклассники и их родители теряют на таких сделках от 1 тысячи до полумиллиона рублей, пишет «Газета.Ru».

Так, классическая схема, которая действует уже много лет, - это обещание отправить школьнику задания контрольно-измерительных материалов (КИМ) и (или) готовые решения. Как только аферисты получают деньги, они перестают выходить на связь. В 2024 году было выявлено 83 мошеннические площадки, предлагавшие «ответы» к экзаменационным заданиям, - в 3 раза больше, чем в 2023-м.

Еще один вариант - «ЕГЭ под ключ»: школьнику предлагают надиктовать ответы через специальный микронаушник. Экзаменационные результаты таких учеников автоматически аннулируются, как и в случае, если выпускники поделились заданиями в интернете.

Третье по популярности место занимает продажа бюджетных мест в вузе. Будущему абитуриенту предлагают «сделать бронь» на случай, если он наберет недостаточно баллов на ЕГЭ. В итоге родители выпускника теряют деньги, а с ними и возможность оплатить обучение.

«Если ваш ребенок приобрел ответы, в первую очередь выясните, какую информацию, в том числе персональные данные, он передал мошенникам (пароли, данные банковских карт). Примите меры по их защите», - рекомендует юрист «Онлайн-школы № 1» Татьяна Чечкова.

После этого следует обратиться в полицию. Однако имеется затруднение: многие школьники скрывают от родителей попытку купить ответы, так как боятся наказания.

«В таких случаях ни родителю, ни ребенку ничего не грозит. Они будут являться заявителями. Но если ученику каким-то чудом удалось купить настоящие ответы на ЕГЭ, его могут действительно наказать - аннулировать результаты экзамена», - пояснила юрист.

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