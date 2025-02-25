Почти все 9-классники получили зачет на итоговом собеседовании

25.02.2025 | 15:20

98,6% пензенских девятиклассников справились с заданиями итогового собеседования по русскому языку, которое проводилось 12 февраля. О результатах рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

В процедуре участвовали 13 290 человек. Школьники должны были выполнить 4 задания, показав, насколько хорошо они умеют читать вслух, пересказывать и цитировать текст, вести монолог и диалог на заданную тему.

Общение с собеседником длилось в среднем около 15 минут. Эксперт-наблюдатель выставлял ученику баллы. Результатом являлся зачет или незачет.

В итоге почти все участники, демонстрировавшие коммуникативные навыки, преодолели испытания.

Тем, кто не присутствовал на собеседовании по объективным причинам или получил незачет, предоставят возможность пройти процедуру 12 марта и 21 апреля.