Более 13 000 9-классников участвуют в итоговом собеседовании

12.02.2025 | 09:49

В среду, 12 февраля, более 13 000 пензенских девятиклассников примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку и продемонстрируют свои коммуникативные навыки.

Школьникам предстоит выполнить четыре задания и показать, насколько хорошо они умеют читать вслух, пересказывать и цитировать текст, вести монолог и диалог на заданную тему.

Общение с собеседником длится в среднем около 15 минут. Эксперт-наблюдатель выставляет ученику баллы. Результатом является зачет или незачет. Итоги огласят не позднее чем через 5 календарных дней.

«Зачет выставляется участникам, набравшим минимальное количество баллов, определенное критериями оценивания выполнения заданий контрольных измерительных материалов», - уточнили в региональном минобре.

Тем, кто не присутствовал на собеседовании по объективным причинам или получил незачет, предоставят возможность пройти процедуру 12 марта и 21 апреля.