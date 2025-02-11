Металлодетекторы на ЕГЭ: Рособрнадзор анонсировал новшество

11.02.2025 | 20:13

Представителям родительского сообщества планируют разрешить присутствие при проходе школьников через рамки металлодетекторов в пунктах приема экзаменов. О таком новшестве глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал на заседании в Госдуме 10 февраля.

Говоря о необходимости строгого контроля за проведением ЕГЭ, он отметил, что в условиях современного мира это объективная необходимость.

«Почему приходится устанавливать такую систему? Технологии не стоят на месте, и если мы не будем реагировать на происходящее, то общество может сказать: «Куда смотрит Рособрнадзор, когда все скачивают материалы, используют наушники и приносят гаджеты? Где же равные права?» - отметил Анзор Музаев.

Он уточнил, что Рособрнадзор собрал предложения по улучшению мер контроля на ЕГЭ и некоторые из них могут быть внедрены уже в 2025 году.

«Также планируется запуск чат-бота на платформе «Сферум» для участников экзаменов и их родителей. Бот будет создан по аналогии с чат-ботом «Помощник Рособрнадзора» и поможет сообщать о нарушениях прав сдающих ЕГЭ. Анзор Музаев заверил, что все проблемы будут оперативно решаться», - сообщили в ведомстве.