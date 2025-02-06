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Учеба

Владимир Путин поручил обновить школьную программу по математике

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Математика и естественно-научные дисциплины должны увлекать школьников. Чтобы добиться этого, нужно обновить программы по этим предметам, заявил Владимир Путин в четверг, 6 января, на заседании Совета при Президенте по науке и образованию.

«Сейчас же многие из них [ребят] зачастую уже в самом начале обучения теряют интерес к таким предметам. Но это, конечно, не значит, что у наших ребят нет соответствующих талантов, способностей освоить эти знания. Одна из причин, как говорят сами педагоги, в содержании программ начальной и основной школы», - пояснил глава государства.

По его мнению, нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам. Требуется сбалансировать объем материала, а также сделать его доступным, понятным и интересным.

Решить эти задачи Владимир Путин попросил Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие образовательные и научные организации.

Президент подчеркнул: необходимая база знаний математики и естественных наук формируется именно в школе, причем уже в 5–9 классах. Это важнейший период для подготовки будущих специалистов.

«Уровень преподавания этих дисциплин должен быть высоким - не в отдельно взятых учебных заведениях, школах-лидерах, а по всей стране. Для этого, как уже не раз говорилось, нужно увеличивать численность учителей-предметников, повышать качество их подготовки», - отметил Владимир Путин.

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Источник — kremlin.ru
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