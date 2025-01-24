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Учеба

Госдума приняла законопроект о продлении результатов ЕГЭ

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении действия результатов ЕГЭ для участников специальной военной операции.

Сейчас итоги госэкзаменов, на основании которых можно поступить в вуз, считаются актуальными для всех в течение 4 лет. Для бойцов, задействованных в СВО, сделают исключение.

Из установленного периода предлагается вычитать время участия в СВО, срок службы для тех, кто заключил контракт или был призван в армию.

«Это справедливо по отношению к тем ребятам, кто выбрал путь служения Родине, защиты ее безопасности. После возвращения домой они смогут выбрать подходящую специальность и продолжить образование на основании ранее сданного ЕГЭ», - отметил ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Окончательное решение будет принято, когда Президент РФ подпишет соответствующий указ.

В Госдуме напомнили, что ранее были утверждены законы, устанавливающие льготы при поступлении в вузы как участникам СВО, так и их детям.

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