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Учеба

ОГЭ только по 2 предметам: в России готовятся к эксперименту

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Рособрнадзор поддержал предложение провести эксперимент на экзаменах в 9-х классах в 2025 году. Выпускники смогут получить аттестат и поступить в среднее профессиональное учебное заведение по результатам сдачи только двух предметов (обязательных) - русского языка и математики.

Инициатива рассматривалась в рамках законопроекта, внесенного в Госдуму. Участниками пилотного проекта станут 5 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Тюменская области, а также Республика Северная Осетия - Алания.

«Законопроект не отменяет сдачу четырех экзаменов. До 1 марта обучающийся должен выбрать два предмета для сдачи, кроме обязательных русского языка и математики. В случае неудовлетворительной сдачи предметов по выбору аттестат можно будет получить на основе результатов обязательных предметов. С таким аттестатом можно поступать в средние профессиональные учебные заведения», - уточнили в Рособрнадзоре со ссылкой на комитет Госдумы по просвещению.

При этом в 10-й класс учеников станут принимать по результатам успешной сдачи как обязательных предметов, так и двух по выбору.

«Рособрнадзор в последние годы неоднократно заявлял о необходимости модернизации ГИА-9 и необходимости учета результатов ОГЭ при приеме в 10-е классы и СПО. Таким образом, Рособрнадзор поддерживает идею проведения пилотного проекта в регионах России, изъявивших желание участвовать в данном проекте и в которых есть определенные наработки в данном вопросе», - добавили в ведомстве.

Получит ли идея распространение, покажет время.

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