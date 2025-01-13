Процесс начался: высказывание об отмене ЕГЭ прокомментировали

13.01.2025 | 18:05

В понедельник, 13 января, глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможной отмене ЕГЭ в школах.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, процесс отказа от ЕГЭ уже начался, в скором времени якобы появится новый формат экзамена, который заменит ныне существующий.

Анзор Музаев заверил, что в ближайшие годы ждать такого точно не стоит.

«Все изменения в этой серьезнейшей сфере анонсируются за несколько лет, чтобы выпускники могли заранее к ним приготовиться.

Всем учащимся старших классов рекомендуем спокойно продолжать подготовку к экзаменам, опираясь на официальную информацию, размещенную на официальных ресурсах Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)», - подчеркнул руководитель надзорного ведомства.

Он напомнил, что предложения по совершенствованию ГИА обсуждались в августе. Все инициативы зафиксировали, с их учетом определили направления для дальнейшей работы.