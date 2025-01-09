В школах не планируют вводить ограничения из-за метапневмовируса

09.01.2025 | 10:23

В российских школах пока не планируют вводить ограничения из-за метапневмовируса, который активно распространяется в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

По словам министра Сергея Кравцова, система образования работает в штатном режиме.

Тем временем в Пензенской области обстановка по заболеваемости острыми респираторными инфекциями относительно ровная. В четверг, 9 января, большинство детей вернулось к учебе.

Как пояснили в пресс-службе регионального минобра, школы вводят карантин по решению органов местного самоуправления, основываясь на предписаниях Роспотребнадзора, а их пока не поступало.

«Решение о введении ограничительных мероприятий будет приниматься в зависимости от оперативной ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ», - сообщили в минобре.

Метапневмовирус относится к возбудителям респираторных инфекций, способен вызывать бронхиолит и пневмонию. Он передается воздушно-капельным путем и может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры и симптомами, характерными для ОРВИ.