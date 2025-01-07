Названа дата перехода на новую систему высшего образования

07.01.2025 | 14:09

Госдума поддержала решение об отказе от бакалавриата и переходе на базовое и специализированное высшее образование с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил председатель Вячеслав Володин.

Он назвал такую инициативу правильным шагом для повышения качества образования.

«Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны», - подчеркнул спикер.

В Госдуме напомнили, что по предложению Минобрнауки новая система высшего образования предполагает 3 уровня обучения: базовое высшее, специализированное высшее и аспирантуру.

«Переход не затронет уже стартовавшие учебные курсы. Базовый уровень будет длиться от 5 до 6 лет. Специализированный займет от 1 года до 3 лет», - добавили в нижней палате парламента.