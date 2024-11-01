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Учеба

В «Разговоры о важном» хотят добавить новую тему

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Из-за большого количества ДТП с участием детей в России в «Разговоры о важном» хотят включить тему ношения светоотражателей. Инициативу к рассмотрению предложит Общественная палата.

Круглый стол по безопасности дорожного движения состоялся в пятницу, 1 ноября. Участники обсудили варианты решения проблемы смертности детей на дорогах. По словам собравшихся, большинство трагедий происходят из-за недостаточной видимости.

Так, одна из озвученных идей - обязать производителей выпускать детскую одежду с уже нашитыми светоотражающими элементами либо пропитывать ее специальными составами перед продажей.

«Другая инициатива обращена к владельцам сервисов аренды электросамокатов. По словам общественников, ими часто пользуются дети, в том числе и в ночное время суток. Поэтому все самокаты должны в обязательном порядке оснащаться автоматически включающимися при езде фарами или все теми же светоотражающими элементами», - пишет Парламентская газета.

Еще один вариант - добавление темы ношения светоотражателей в «Разговоры о важном». Для этого нужно разработать методические рекомендации, чтобы учителя по ним рассказывали школьникам, как обезопасить себя на дороге.

В качестве крайней меры пешеходов предложили штрафовать за отсутствие светоотражателей.

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