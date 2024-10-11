Разработчики ЕГЭ-2025 проконсультируют детей и педагогов

Школьники, которым в этом учебном году предстоит сдавать ЕГЭ, могут принять участие в онлайн-консультациях, которые организует Рособрнадзор совместно с разработчиками контрольных измерительных материалов из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
Серия выпусков «На все 100!» запланирована на период с 14 по 25 октября.
«В ходе онлайн-консультаций можно будет получить самую актуальную информацию об экзаменационных материалах ЕГЭ 2025 года. Эксперты ФИПИ расскажут, на какие задания стоит обратить особое внимание, как правильно выстроить работу по подготовке к ЕГЭ, как избежать типичных ошибок и лучше использовать доступные ресурсы для подготовки», - отметили в Рособрнадзоре.
Сначала будет проводиться сразу по 2 эфира - в 13:00 и 15:00:
- 14 октября по русскому языку и химии;
- 15 октября по литературе и физике;
- 17 октября по информатике и обществознанию;
- 18 октября по истории и биологии;
- 22 октября по итоговому сочинению и иностранным языкам.
24 и 25 октября в 13:00 состоятся консультации по математике и географии соответственно.
Трансляции будут проходить в официальных аккаунтах Рособрнадзора во «ВКонтакте» и на Rutube. Присоединиться к ним советуют и педагогам.
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