Сетевое издание|18+|Пятница|11 окт 2024|20:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

Разработчики ЕГЭ-2025 проконсультируют детей и педагогов

Печать
Telegram

Школьники, которым в этом учебном году предстоит сдавать ЕГЭ, могут принять участие в онлайн-консультациях, которые организует Рособрнадзор совместно с разработчиками контрольных измерительных материалов из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Серия выпусков «На все 100!» запланирована на период с 14 по 25 октября.

«В ходе онлайн-консультаций можно будет получить самую актуальную информацию об экзаменационных материалах ЕГЭ 2025 года. Эксперты ФИПИ расскажут, на какие задания стоит обратить особое внимание, как правильно выстроить работу по подготовке к ЕГЭ, как избежать типичных ошибок и лучше использовать доступные ресурсы для подготовки», - отметили в Рособрнадзоре.

Сначала будет проводиться сразу по 2 эфира - в 13:00 и 15:00:

- 14 октября по русскому языку и химии;

- 15 октября по литературе и физике;

- 17 октября по информатике и обществознанию;

- 18 октября по истории и биологии;

- 22 октября по итоговому сочинению и иностранным языкам.

24 и 25 октября в 13:00 состоятся консультации по математике и географии соответственно.

Трансляции будут проходить в официальных аккаунтах Рособрнадзора во «ВКонтакте» и на Rutube. Присоединиться к ним советуют и педагогам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте