Разработчики ЕГЭ-2025 проконсультируют детей и педагогов

11.10.2024 | 19:35

Школьники, которым в этом учебном году предстоит сдавать ЕГЭ, могут принять участие в онлайн-консультациях, которые организует Рособрнадзор совместно с разработчиками контрольных измерительных материалов из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Серия выпусков «На все 100!» запланирована на период с 14 по 25 октября.

«В ходе онлайн-консультаций можно будет получить самую актуальную информацию об экзаменационных материалах ЕГЭ 2025 года. Эксперты ФИПИ расскажут, на какие задания стоит обратить особое внимание, как правильно выстроить работу по подготовке к ЕГЭ, как избежать типичных ошибок и лучше использовать доступные ресурсы для подготовки», - отметили в Рособрнадзоре.

Сначала будет проводиться сразу по 2 эфира - в 13:00 и 15:00:

- 14 октября по русскому языку и химии;

- 15 октября по литературе и физике;

- 17 октября по информатике и обществознанию;

- 18 октября по истории и биологии;

- 22 октября по итоговому сочинению и иностранным языкам.

24 и 25 октября в 13:00 состоятся консультации по математике и географии соответственно.

Трансляции будут проходить в официальных аккаунтах Рособрнадзора во «ВКонтакте» и на Rutube. Присоединиться к ним советуют и педагогам.