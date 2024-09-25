Будущим менеджерам может не потребоваться ЕГЭ по иностранному

25.09.2024 | 21:18

Вузы, обучающие экономике и менеджменту, больше не смогут устанавливать экзамен по иностранному языку в качестве вступительного. Это произойдет, если примут документ, разработанный Минобрнауки РФ и меняющий правила поступления в высшие учебные заведения.

Сейчас обновленный перечень вступительных испытаний проходит этап обсуждения, документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно новой разработке Минобрнауки, абитуриентам, желающим обучаться по направлениям «Экономика», «Менеджмент» и «Управление персоналом», нужно будет предъявить результаты ЕГЭ по математике, в качестве третьего или четвертого испытания примут баллы по информатике, истории, обществознанию, географии.

Как пишет издание «Коммерсантъ», сейчас многие абитуриенты для поступления на указанные направления выбирают ЕГЭ по иностранному языку.

«Большая часть справочных материалов, уроков для менеджеров существует только на английском языке. Без знания иностранного выучиться на менеджера можно, но достичь больших успехов после окончания учебы будет трудно. И дело не только в работе с зарубежными заказчиками. Знание языка ускоряет процесс работы и решение сложных задач, позволяет быть в курсе всех инноваций в своей и смежных сферах», - пояснила изданию заведующая кафедрой иностранных языков института отраслевого менеджмента РАНХиГС Марина Пьянова.

В случае принятия документ вступит в силу 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029-го.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ собирается расширить перечень направлений обучения, где необходимы баллы ЕГЭ по физике. Так, абитуриентам придется предъявить результаты экзамена по данному предмету для поступления на технические специальности. Ранее одиннадцатиклассники могли ограничиться профильной математикой и информатикой.