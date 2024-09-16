В пензенских школах пройдут проверки после ЧП в Челябинске

16.09.2024 | 19:01

В образовательных учреждениях Пензенской области проведут дополнительные проверки после ЧП в челябинской школе. Там 16 сентября 13-летний ученик напал с молотком на сверстников и педагога.

В региональном минобре собрали экстренное совещание по этому поводу с участием представителей МВД РФ и Росгвардии.

Было решено провести во всех школах родительские собрания во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов; составить список обучающихся, родители которых владеют огнестрельным оружием; тщательно изучить аккаунты детей в соцсетях на предмет выявления негативного контента.

Кроме того, предстоит организовать дополнительные проверки работоспособности металлоискателей, технических средств оповещения, а также внеплановые занятия и инструктажи с охранниками, педагогами и учениками по отработке действий при угрозе вооруженного нападения.

По факту нападения подростка в челябинской школе № 68 возбуждено несколько уголовных дел.

«Предварительно установлено, что ученик причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю. В настоящее время количество пострадавших уточняется. Действия нападавшего пытались пресечь учитель и ученик, находившиеся в классе, однако подросток также нанес им удары. После того как фигурант выбежал из класса, его противоправные действия были пресечены другим учителем образовательного учреждения.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил профильным подразделениям Следственного комитета России решить вопрос о награждении ведомственной наградой преподавателей и ученика школы, пытавшихся пресечь преступные действия», - сообщили в СКР.