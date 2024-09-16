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В стране и мире

Пострадавшую при нападении на школу в Челябинске девочку введут в кому

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Пострадавшую при нападении на школу в Челябинске девочку введут в медикаментозную кому. Об этом рассказала «Известиям» мать школьницы. Ее слова приводятся в Telegram-канале издания.

ЧП в школе №68 произошло 16 сентября. Ученик пронес в класс молоток и стал бить им сверстников. У него с собой, предварительно, также был нож и пневматический пистолет.

Мать пострадавшей рассказала, что напавший на ее дочь подросток учится с девочкой в одном классе. Она заявила, что пронесший в школу молоток мальчик проходил лечение в психиатрической больнице.

По данным регионального Минздрава, в результате нападения пострадали четыре человека — трое детей и учительница.

57-летняя педагог сыграла решающую роль в происшествии — именно она обезвредила подростка, вырвав из его рук молоток.

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Источник — lenta.ru
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