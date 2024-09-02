На ГПЗ открылась школа имени Василия Бочкарева

02.09.2024 | 15:00

В понедельник, 2 сентября, на улице Измайлова, 76, в Пензе торжественно открылась школа на 1 100 мест. Ей присвоили номер 80 и имя бывшего губернатора Василия Бочкарева.

Площадь школы - более 22 тысяч квадратных метров. Территория разделена на физкультурно-спортивный и хозяйственный сектор, специальная зона отведена для отдыха.

Внутри оборудованы помещения для свободного творчества, информационно-библиотечный центр с читальным залом и книгохранилищем, актовый зал с современной аппаратурой. Кроме того, созданы центр журналистики, школьный телецентр и типография.

«Выстроена модель, которая позволяет интегрировать основное и дополнительное образование по 6 направлениям: техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое, социально-гуманитарное. Обустроены лаборатории для занятий робототехникой, учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством. 5 сентября в школе будет открыт детский технопарк «Кванториум», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Днем ранее в Заре открылась школа на такое же количество ученических мест. В ней 44 класса. Ей присвоили номер 38 и имя первого секретаря обкома КПСС Бориса Зубкова.