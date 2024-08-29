Как помочь первокласснику привыкнуть к школе - советы педиатра

29.08.2024 | 10:10

В преддверии учебного года заместитель главного врача городской детской поликлиники Пензы Елена Синяшина дала родителям первоклассников советы по подготовке детей к школе.

Она напомнила, что у первоклассников поменяется распорядок дня, социальные контакты, окружающие взрослые, появится новое пространство, личные обязанности. Дети испытывают одновременно радость и тревогу.

Родители могут помочь детям адаптироваться к новой обстановке, если будут выполнять ряд действий.

Нужно раньше отправлять ребенка спать и раньше будить. Важно, чтобы первоклассник спал не менее 10-11 часов. Также следует соблюдать график приема пищи: плотный завтрак, обед, полдник, ужин.

«Повесьте на холодильник режим дня, чтобы ребенку было легче понимать, что и когда он будет теперь делать. Хорошо бы научить его пользоваться календарем и часами», - рекомендует врач.

Приучить ребенка к новому статусу помогут фильмы, мультфильмы и книги про школу, а также позитивные истории родителей из их школьной жизни. Также помогут игры «в уроки» с ролями учителя и ученика.

Канцтовары и ранец следует покупать вместе с ребенком, при этом дать ему возможность выбрать их самому, обсудив цвет и форму.

С первого дня учите первоклассника с вечера собирать его вещи: рюкзак, сменную обувь, форму для физкультуры, бутылочку с водой. Твердо стойте на том, что в школу опаздывать нельзя.

Приучайте учить уроки самостоятельно. Вредные фразы: «Дай сделаю сам(а), у тебя не получится», «У нас в семье двоечников не было, не позорь меня!» Не запугивайте, что его «оставят на второй год».

Во время работы над домашним заданием следует делать перерывы. Наиболее продуктивное время - с 16:00 до 17:30, его следует закрепить в режиме дня. Нельзя забывать об отдыхе: дневном сне, прогулке, подвижных играх.

Говорите с ребенком о прошедшем дне, но не ругайте за промахи и неудачи. Гораздо полезнее будет деликатный совет.

«Телефон и компьютерные игры приводят к потере работоспособности и лени, нежеланию заниматься полезным делом. Минимизируйте гаджеты», - рекомендует Елена Синяшина.