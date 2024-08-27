Эксперты выяснили причины неприязни детей к школе

27.08.2024 | 08:38

Главной причиной негативного отношения учеников к школе стала травля. Это показало исследование Pro-Vision Communications, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным социологов, почти 40% комментариев посвящено буллингу. Речь идет как о регулярных побоях, так и об унижениях на уроках. Кроме того, травля все чаще выходит за пределы школы и продолжается в интернете. Соцсети позволяют сделать ее практически непрерывной.

На втором месте (25,3%) - общий низкий уровень школьного образования, вынуждающий обращаться к репетиторам, тратить время и деньги.

Также в топ-3 претензий вошла необъективность педагогов. 8,6% комментаторов отметили, что у учителей есть любимчики.

Кроме того, школьников волнуют вопросы мигрантов и финансов. Более 5% отметили, что одноклассники из ближнего зарубежья плохо владеют русским языком и «тянут класс назад». Такой же процент негатива приходится и на школьные поборы.

Примечательно, что ОГЭ и ЕГЭ респондентов почти не раздражают - с их критикой выступили лишь 1% пользователей. Также не волнует их и вопрос введения школьной формы.

Среди плюсов школьного обучения отмечаются экскурсии и совместные поездки с классом (19,4% сообщений), а также каникулы (17,4%) и перемены (11,9%).

16,1% опрошенных школа дала новые интересные знакомства, а 7,4% подарила первую любовь. А вот за новые знания школу ценит лишь каждый десятый респондент.