Сетевое издание|18+|Вторник|27 авг 2024|11:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

Эксперты выяснили причины неприязни детей к школе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Главной причиной негативного отношения учеников к школе стала травля. Это показало исследование Pro-Vision Communications, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным социологов, почти 40% комментариев посвящено буллингу. Речь идет как о регулярных побоях, так и об унижениях на уроках. Кроме того, травля все чаще выходит за пределы школы и продолжается в интернете. Соцсети позволяют сделать ее практически непрерывной.

На втором месте (25,3%) - общий низкий уровень школьного образования, вынуждающий обращаться к репетиторам, тратить время и деньги.

Также в топ-3 претензий вошла необъективность педагогов. 8,6% комментаторов отметили, что у учителей есть любимчики.

Кроме того, школьников волнуют вопросы мигрантов и финансов. Более 5% отметили, что одноклассники из ближнего зарубежья плохо владеют русским языком и «тянут класс назад». Такой же процент негатива приходится и на школьные поборы.

Примечательно, что ОГЭ и ЕГЭ респондентов почти не раздражают - с их критикой выступили лишь 1% пользователей. Также не волнует их и вопрос введения школьной формы.

Среди плюсов школьного обучения отмечаются экскурсии и совместные поездки с классом (19,4% сообщений), а также каникулы (17,4%) и перемены (11,9%).

16,1% опрошенных школа дала новые интересные знакомства, а 7,4% подарила первую любовь. А вот за новые знания школу ценит лишь каждый десятый респондент.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте