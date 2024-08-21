Составлен рейтинг школ Пензенской области

21.08.2024 | 15:29

Появились рейтинги школ Пензенской области, которые показывают, чьи выпускники самые сильные и поступают в лучшие вузы России. Его подготовило агентство «РАЭКС-Аналитика».

В первой рейтинге, по конкурентоспособности выпускников, лидером стал Губернский лицей, на 2-й строчке расположилась гимназия № 44 Пензы, на 3-й – лингвистическая гимназия № 6 в областном центре.

Также в десятку лучших вошли классическая гимназия № 1 имени В. Г. Белинского, финансово-экономический лицей № 29, лицей № 230 (Заречный), гимназия № 1 Кузнецка, многопрофильная гимназия № 4 «Ступени», школа № 58 имени Г. В. Мясникова, гимназия № 13.

Во второй рейтинге, по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны, вновь лидирует Губернский лицей. 2-е место - у гимназии № 44 Пензы, 3-е - у лицея современных технологий управления № 2 в областном центре.

В десятке лучших оказались гимназия № 1 Кузнецка, а также пензенские лингвистическая гимназия № 6, финансово-экономический лицей № 29, многопрофильная гимназия № 13, классическая гимназия № 1 имени В. Г. Белинского, гимназия № 4 «Ступени», лицей № 55.