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Учеба

Новой школе в Заре присвоили номер и имя

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Новой школе в Заре присвоили номер 38 и имя первого секретаря обкома КПСС Бориса Федоровича Зубкова. Соответствующее постановление 20 июня подписал глава города Александр Басенко.

«Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение с 1 июля 2024 года путем его учреждения», - говорится в документе, размещенном в «Официальном вестнике города Пензы».

За объектом закрепили адрес: улица Ревунова, 8.

Школа рассчитана на 1 100 мест, внутри предусмотрены тренажерный и хореографический залы, библиотека, физкультурно-спортивные зоны для занятий легкой атлетикой, баскетболом, волейболом и футболом. На возведение учреждения было направлено более 1 млрд 200 млн рублей.

Объект должен быть сдан до 15 августа. По информации на 17 июня, фасадные работы, монтаж кровли и оконных конструкций находятся на завершающей стадии, выполняется обустройство инженерных сетей, вентиляционного оборудования и систем дымоудаления.

Одновременно идет комплектование педагогического состава и штата административно-хозяйственных работников.

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Источник — фото со страницы Александра Басенко
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