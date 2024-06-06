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Учеба

14 пензенских школьников получили по 100 баллов на ЕГЭ

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Министерство образования Пензенской области опубликовало информацию о предварительных результатах ЕГЭ по химии, литературе и географии. Эти экзамены выпускники сдавали в первый день основного периода, 23 мая.

В ведомстве отметили, что итоги «не демонстрируют значительных отклонений от показателей прошлого года и свидетельствуют о стабильности результатов».

Самым массовым был ЕГЭ по химии - его сдавали 620 человек. Доля работ с высокими баллами (81-100) увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 22,6%. 12 выпускников набрали по 100 баллов (в 2023-м было 9).

Знания по литературе решил продемонстрировать 221 человек. Двое получили по 100 баллов (в 2023-м было 15). 1,4% участников не смогли преодолеть минимальный порог баллов.

Географию выбрал 61 человек. 10% выпускников набрали высокие баллы. 100, как и в прошлом году, не получил никто.

Таким образом, по итогам 3 экзаменов в Пензенской области насчитывается 14 стобалльников, что на 10 меньше, чем было в 2023-м в это же время.

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